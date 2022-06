Noor Eesti vormelisõitja teenis hooaja teise etapivõidu

Prema Powerteami meeskonda kuuluv Aron edestas Dino Beganovicit vähem kui sekundiga ning võttis Paul Ricard'i ringrajal toimunud sõidus etapivõidu.

Kvalifikatsioonis sai Aron kolmanda koha, kuid sõidus näitas teistele ta oma paremust, kui võitis põnevas heitluses oma meeskonnakaaslast Beganovicit.

Beganovic läks algul sõitu juhtima Gabriel Bortoleto ees ning Aron hoidis kolmandat kohta. Kolmik sõitis teistel eest ära, kuid tagapool juhtunud õnnetuse tõttu pidi turvaauto rajale tulema ning see tõi sõitjad uuesti kokku, vahendab formulascout.com.

Aron avaldas survet enda ees sõitvale Bortoletole ning üsna peagi oli eestlane teisel kohal. Seejärel läksid kaks meeskonnakaaslast teistel eest ära ning võitlesid esikoha eest. Mitu korda vahetasid nad omavahel kohti, kuid lõpuks suutis Aron siiski ette püsima jääda ning sõidu võit võtta.

Üldedetabelis on Aronil koos 73 punkti ning ta hoiab sellega neljandat kohta. Liider on Beganovic 147 punktiga. Hadrien David on 82 punktiga teisel kohal ja Gabriele Mini asub 77 punktiga kolmandal kohal.