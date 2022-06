Kuuekordne MotoGP maailmameister käis neljandat korda noa all

Repsol Honda sõitja murdis 2020. aasta hooaja avaetapiks olnud Hispaania GP-l õlavarreluu ja käis seetõttu kolmel operatsioonil, kuid vigastus jäi teda ikkagi segama ja nüüd käis katalaan Minnesotas uuesti noa all.

"Pärast kukkumist on kõik olnud komplitseeritud," rääkis Marquez eelmisel nädalal reporteritele. "Kõige raskem oli infektsioon. Arstid tegid selle ja luu ravimisel suurepärast tööd, aga tundsin naastes, et käe liikuvus on piiratud. Ma ei naudi praegu sõitmist. Olen valudes, ma ei saa sõita nii, nagu tahaksin. Samuti olen vigastuse tõttu hakanud õlale liiga tegema," lisas katalaan.

29-aastane Marquez jääb mõneks päevaks USA-sse ning naaseb siis taastusraviks kodumaale. "Arstid ütlesid, et vaatame operatsiooni järel jooksvalt, aga [taastumine] võtab kaua aega. Minu eesmärk on naasta ja valmistuda 2023. aasta hooajaks," kinnitas sõitja.