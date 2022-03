MotoGP tähte Marquezi tabas taas topeltnägemise probleem

Hooaja teisel etapi Indoneesias kukkus Marquez soojendusel ja jäi võistlussõidust kõrvale. Hispaanlasele tehti muu hulgas ka peaaju MRI analüüs, mis täiendavaid vigastusi ei tuvastatud.

Koduteel Hispaaniasse hakkas aga Marquez end halvasti tundma. Sarnaseid probleeme valmistas ka eelmise hooaja lõpp, kus ta sai treeningsõidus kukkumise järel peapõrutuse.

"Tundub, et ma kogen deja vu'd," sõnas hispaanlane ühismeedia vahendusel. "Tagasiteel Hispaaniasse tekkis mul nägemisel ebamugavustunne ja otsustasin külastada doktor Sanchez Dalmaud, kes kinnitas, et mul on taas diploopia."

"Õnneks on tegemist vähemtõsise vigastusega kui see, mis mul oli eelmise aasta lõpus. Aga nüüd on aeg puhata ja vaadata, kuidas trauma edasi käitub."

Vahemikus 2013-2019 kokku kuus korda maailmameistriks tulnud Marquezi jaoks jäi 2020. aasta põhimõtteliselt vahele, sest ta kukkus kohe avasõidus ja murdis käeluu.

Samuti jäi tal 2021. aastal käevigastuse ja peapõrutuse tõttu vahele neli sõitu. Pärast viimast soovitasid arstid võidusõiduga lõpetada, kuid Marquez ei võtnud neid kuulda.