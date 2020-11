MotoGP valitseja lõpetab hooaja ilma ühegi punktita

Marquez murdis juuli keskel toimunud hooaja avaetapil Hispaanias Jerezis käe, kui kaotas neli ringi enne põhisõidu lõppu kurvis oma Honda üle kontrolli, kukkus ning masin sõitis talle seejärel otsa. Kuigi hispaanlane kõndis avariipaigast omal jalal minema, kinnitas Honda hiljem, et 27-aastane MotoGP sarja valitseja murdis parema õlavarreluu.

Kui alguses avaldas Marquez lootust, et saab juba järgmisena kavas olnud Andaluusia GP-l rajale tulla, tehti talle augusti alguses teine operatsioon ja tema naasmine lükkus edasi. Teisipäeval kinnitas Honda, et hispaanlane sel hooajal enam võistlustulle ei naase.

"Oma taastusmiprogrammi raames on Marc Marquez ühes Honda, oma tiimi ja mitmete meditsiiniliste ekspertidega otsustanud naasmise lükata 2021. aastasse," teatas võistkond pressiteate vahendusel.

Kahel viimasel etapil esindavad Marqueze tiimi tema noorem vend Alex ja testisõitja Stefan Bradl.

Marquez, kes on viimase seitsme aasta jooksul maailmameistriks kroonitud kuuel korral, lõpetab seega hooaja ilma ühegi punktita. Kui sõita on jäänud etapid Valencias ja Portimaos, juhib MotoGP saria 162 punkti kogunud Joan Mir (Suzuki). Teisel kohal oleval Fabio Quartararol (Yamaha) on 125 punkti, sama palju on kogunenud Alex Rinsi (Suzuki) kontole.