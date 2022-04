Topeltnägemisest taastunund Marquez naaseb võistlustulle

Marquez kukkus hooaja teisel etapil Indoneesias soojendusel ja jäi võistlussõidust kõrvale. Samuti ei saanud ta osaleda eelmisel nädalavahetusel toimunud Argentina etapil.

29-aastasel sportlasel olid topeltnägemise probleemid ka eelmise hooaja lõpus, kus ta sai treeningsõidus kukkumise järel peapõrutuse.

Honda ütles oma avalduses, et pärast arstidega konsulteerimist ja neilt saadud loaga pääseb Marquez tagasi võistlustulle.

"Muidugi olen väga õnnelik, et olen tagasi, suurepärane tunne on naasta ja eriti teha seda ühel oma lemmikrajal," sõnas Marquez.

"Pärast kahelt võistluselt ja Argentina nädalavahetusest kõrvale jäämist on meil veel tööd teha, nii et ma ei ole praegu siin ühe eesmärgi seadmiseks. On palju asju, mida teha ja kaaluda, kuid oluline on see, et oleme nädalavahetusel ratta seljas tagasi," lisas ta.