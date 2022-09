Kuuekordne MotoGP maailmameister asub Aragonis taas võistlustulle

Hispaanlasel opereeriti juunis paremat kätt, mistõttu jättis ta viimased kuus etappi vahele. Hiljuti tegi ta peale Misano etappi seal samal rajal kaks testipäeva, mis andis meeskonnale ja hispaanlasele lootust võistlustulle naasta.

Marquezil on probleeme olnud pärast seda, kui ta 2020. aasta Hispaania GP-l käe murdis. Sellest ajast saadik on tal olnud mitu operatsiooni. Ta pole võistelnud alates maikuus Itaalias toimunud Mugello etappi.

"Pärast paremale õlavarreluule tehtud neljanda operatsiooni läbimist on kaheksakordne maailmameister järginud oma meditsiinimeeskonna rangeid juhiseid, et kiirendada täielikku paranemist," seisis Honda meeskonna avalduses.

"Pärast arvukaid kontrolle, konsultatsioone ja teste on kõik asjaosalised paranemisega rahul ja Marquez astub nüüd oma taastusravis järgmise sammu, milleks on võistlustulle naasmine."

Marquez postitas sotsiaalmeediasse ka video, edastades uudise oma kauaoodatud tagasitulekust.

"Oleme pärast arstide ja meeskonnaga rääkimist otsustanud, et minu paranemiseks on parim just rattaga edasi sõitmine," sõnas Marquez ise.

"Teha seda Aragoni etapil kõigi fännide silme all on hindamatu. Ootan põnevusega, et saaksin ratta seljas olla ja täisgaasiga sõita," lisas Marquez.