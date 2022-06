MotoGP tiitlikaitsja pikendas Yamahaga lepingut

Pärast mitmeid kuid spekulatsioone on Quartararo tulevik selge. Ta jääb Monster Energy Yamaha meeskonda veel kaheks järgmiseks hooajaks. Kuulujuttude kohaselt pidas Quartararo läbirääkimisi ka teiste tehasemeeskondadega, vahendab Motogp.com.

"Ma olen õnnelik, et saan Yamahasse veel kaheks aastaks jääda. Nemad uskusid minusse kohe algusest peale ja see on minu jaoks tähtis. Tegemist oli väga suure otsusega ja seetõttu võtsin rohkem aega otsustamise peale," sõnas Quartararo.

Eelmisel hooajal Yamahas olles võitis noor prantslane kuus sõitu, võttis 14 pjedestaali kohta ja kuus parimat stardipositsiooni. Sel hooajal on Quartararo võitnud kõigest ühe sõidu kaheksast. Hoolimata sellest on ta MM-sarja üldliider 122 punktiga.