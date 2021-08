Marquez kartis peale eelmise aasta kohutavat kukkumist, et käsi ei taastugi

Kuuel korral MotoGP sarja meistriks tulnud hispaanlane Marc Marquez tunnistas The Guardianile, et arvas peale 2020. aasta juunis üle elatud ränka kukkumist, et tal ei saa enam kunagi normaalset kätt olema.

Marquez murdis käe juunis sõidetud Jereze Grand Prix' etapil, kui kaotas kurvis mootorratta üle kontrolli ja rullus kukkudes korduvalt ülisuurel kiirusel üle keha. Õnnetuse järel tekkis hispaanlasel üheksakuuline võistluspaus - esimese kukkumisjärgse etapi sõitis 28-aastane Marquez tänavu aprillis Portugalis.

Kõigi aegade noorim MotoGP võitja tõdes, ei suutnud veel kuid peale õnnetust pudelit käes hoida. "Oktoobris või novembris oli üks hetk, kus ma ei saanud pudelist vett juua ning söömiseks pidin väga pingutama, sest ma ei saanud kätt tavapäraselt liigutada. Siis ma hakkasin kahtlema, kas mu käsi üldse kunagi normaalselt funktsioneerima hakkab," rääkis mees.

Tänavu juunis võitis Marquez esimese GP-etapi peale suurt üleelamist ning 28-aastane sportlane rääkis, et Saksamaal teenitud võit on tohutu emotsionaalse tähendusega. Võidust hoolimata pole hispaanlane tänavu sarjas suures mängus, sest esikümne mehed on Marquezist tunduvalt kiiremad. Ta rääkis, et oli võidutunnet igatsenud, kõrvutades seda narkootikumidega, millest võib sõltuvusse jääda.

Kuigi tänavune hooaeg on mitmekordsele meistrile üks karjääri kehvemaid, kavatseb ta tipptasemel sõitmisega jätkata ning töötab kõrgesse mängu naasmise nimel. "Motivatsioon on suurem kui kunagi varem, sest see on esimene kord karjääris, kus mul on päriselt raske. Ilusatel hetkedel on lihtne naeratada ja võita, aga rasketel aegadel tuleb edasi võidelda," rääkis ta. "Kõige lihtsam oleks praegu paus võtta ja aasta või paari pärast tagasi tulla, aga see pole minu moodi. Minu stiil on rasked ajad ära kannatada, areneda ja suur tagasitulek teha."