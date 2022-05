VAATA OTSE | Tour of Estonial sõidetakse Tallinnast Tartusse

Kodumaisel profiratturite velotuuril Tour of Estonia (UCI 2.1) sõidetakse reedel teine etapp (Tallinn - Tartu; 192,6 km). ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11, kommenteerivad Ivar Jurtšenko ja Toomas Kirsipuu.

Neljapäevase proloogi võitis Poola rattur Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski; 5.14,88), kes edestas austraallasi Alexander Edmondsoni (Team BikeExchange - Jayco; 5.15,09) ja Kaden Grovesi (Team BikeExchange - Jayco; 5.16,05).

Parima Eesti ratturina sai Madis Mihkels (Team Ampler - Tartu2024) viienda koha (5.22,20), Peeter Pruus (Eesti rahvuskoondis) oli kaheksas (5.24,11) ja esikümne lõpetas Oskar Nisu (Eesti rahvuskoondis; 5.24,34).

"Ma seda tulemust eraldi kirja ei paneks, et Eesti meestest kõige parem. Siin on ka teisi väga-väga kõvasid mehi," lausus Mihkels ERR-ile.

Tour of Estonia kirsiks tordil on laupäevane Tartu GP, kus ratturid läbivad Tartus 16 korda 10,3 km pikkust ringi (164,8 km).

Lisaks Tour of Estoniale toimub 28. mail ka esimest korda Ladies Tour of Estonia. Üle kahe aasta on pealtvaatajad taas raja äärde kaasa elama oodatud.