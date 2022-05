Viimsi FC Smsraha tuli raskest seisust välja ja viigistas finaalseeria

Reede õhtul Viimsis peetud kohtumises läks küll Viimsi kiirelt Ervin Stüfi neljanda minuti väravast 1:0 juhtima, kuid järgmised kolm väravat lõid külalised.

Esimese poolaja keskel tegi Boriss Poddubnõi 1:1 ning teisel poolajal oli just Poddubnõi ilus sööt see, mis viis Alexander Moreno Viimsi väravavahi Mark Boskiniga silmitsi ja Venetsueela koondislane ei eksinud. Teisest poolajast oli mängitud 9 minutit, kui Maksim Babjak viis külalised juba 3:1 juhtima.

Ainsaks ohumärgiks oli FC Cosmosele see, et neil oli selleks ajaks juba viis viga täis. Kui aga Keiber Quevedo sai 12. minuti lõpus punase ja Artur Bõstrov realiseeris 10-meetri karistuslöögi, oli vahe vaid üks värav – 2:3. Ja Bõstrovi teine värav tähendas seda, et normaalaeg lõppes 3:3.

Lisaaja esimene pool tõi kaasa vaid Viimsi viienda vea. Lisaaja teisel poolel said viimsilased veel kaks korda lüüa 10 meetri karistuslööki: esimese neist Keiver Ortiz tõrjus, kuid teise vastu oli ta võimetu – Ervin Stüf tegi 4:3. Ja just Ervin Stüf oli see, kes 6,7 sekundit enne lõpuvilet lükkas veel ühe palli vastase väravasse ja mäng lõppes tiitlikaitsja Viimsi 5:3 võiduga.

Finaalseerias on nüüd mõlemad meeskonnad olnud nii edu- kui ka kaotusseisus. FC Smsraha läks seeriat juhtima 1:0, seejärel võitis kaks mängu FC Cosmos ning neljanda mängu järel on seeria viigis 2:2.

Otsustav, viies mäng algab Kiili spordihoones pühapäeval, 22. mail kell 19.