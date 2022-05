Saalijalgpalli Eesti meister selgub reedel või pühapäeval

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste finaalseeriat on 2:1 juhtimas Tallinna FC Cosmos, kel on võimalus reedel tiitlikaitsja Viimsi FC Smsraha koduhallis seeria lõpetada. Kui reedel võidab Viimsi klubi, siis on pühapäeval Kiilis otsustav lahing.