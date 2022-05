Viimsis võidukas olnud FC Cosmos viigistas finaalseeria

Kui eelmisel laupäeval alustas mängu paremini Viimsi, siis sedakorda oli mäng peegelpildis ning kuuenda minuti lõpuks juhtis FC Cosmos 2:0. Värava lõid Deniss Vnukov (3.18) ja Boriss Poddubnõi (5.58).

Väravatevaese esimese poolaja viimane värav sündis üheksanda minuti lõpus, kui Edwin Stüf (8.56) vähendas väljakuperemeeste kaotusseisu 1:2.

Teisel poolaja keskel suurendasid külalised oma eduseisu kiirelt kolmeväravaliseks, kui täpsed olid taas Vnukov (29.51) ja Pavel Rubel (30.15).

1:4 kaotusseisu jäänud viimsilased hakkasid kasutama lendavat väravavahti, mis tõi ka edu, kuid tagasi suudeti lüüa vaid kaks väravat, skoori tegid Oleksandr Sorokin (31.29) ja Ervin Stüf (35.23).

FC Cosmose 4:3 võit tähendas, et seeria on 1:1 viigis, sest avakohtumine oli lõppenud FC Smsraha 5:4 võiduga. Seeria kolmas mäng peetakse 14. mail Kiilis. Seeria neljanda, taas Viimsis toimuva kohtumise kuupäev on veel lahtine.

Laupäeval võib selguda pronksiomanik, kui Kohilas mängivad kell 18 JK Kohila ja Tartu Ravens Futsal. Kahe võiduni mängitavat seeriat on 1:0 juhtimas Tartu meeskond.