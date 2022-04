Saalijalgpallimeistrivõistlustel algavad kohamängud

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga on jõudnud otsustavasse järku. Reedel on kavas pronksimängudest esimene ja laupäeval algab finaalseeria. Meistrivõistluste võitmiseks on vaja vastane finaalis alistada kolmel korral, pronksi saamiseks piisab kahest võidust.

Reede õhtul kell 20.30 Lähte spordihallis mängitavas pronksiseeria esimeses kohtumises on vastamisi eelmise hooaja hõbe Tartu Ravens Futsal ja oma kolmandal meistriliiga hooajal esimest korda nelja parema hulka jõudnud JK Kohila.

Poolfinaalis kaotas Ravens Futsal 3:6 ja 2:5 Viimsi FC Smsrahale ning JK Kohila pidi tunnistama Tallinna FC Cosmose 5:6 ja 0:7 paremust.

Ravens Futsali ja JK Kohila omavaheliste mängude ajalugu ulatub 2015. aasta 15. novembrini, kui EMÜ spordihoones lõppes nende teise liiga raames peetud vastasseis 5:5 viigiga. See on ka selle paari ainus viik, pärast seda toimunud kümnest mängust on üheksa võitnud Tartu ja ühe Kohila. Sealhulgas oldi vastamisi eelmisel hooajal veerandfinaalis, kus Tartut saatis edu 9:2 ja 6:3.

Peaaegu samasuguste tulemustega on lõppenud meeskondade vastasseisud ka käimasoleva hooaja põhiturniiril. 19. novembril Lähtel võitis Tartu 5:3 ning 4. veebruaril Kohilas olid külaliste võidunumbrid 8:3. Põhiturniiri lõpetas Tartu neljandal ja Kohila kuuendal kohal.

Kohilal jätab esimese pronksimängu vahele Rauno Kald, kes sai poolfinaalseeria teises kohtumises kaks kollast kaarti ehk eemaldati mängust. Mängukeelu ohus on mõlemas poolfinaalis kollase teeninud Sander Kõva. Tartul mängukeelu ohus mängijaid ei ole.

Meistrivõistluste finaalis vastamisi karikafinalistid

Laupäeval kell 15 lüüakse Kiili spordihoones pall mängu meistrivõistluste finaalseerias, kus vastamisi on Tallinna FC Cosmos ja Viimsi FC Smsraha - meeskonnad, kes lõpetasid meistrivõistluste põhiturniiri võrdsete punktidega, saades 14 võitu ja 4 kaotust. Ka omavahelised mängud lõppesid kodumeeskonna kolmeväravalise võiduga (Viimsi võitis 20. novembril 4:1 ja FC Cosmos oli 5. veebruaril parem 5:2). Nii läks kohtade selgitamiseks vaja üldist väravate vahet, mis FC Cosmosel (137:38, +99) oli tunduvalt parem kui FC Smsrahal (124:56, +68). Nii saigi FC Cosmos play-off'iks parema asetuse ehk finaalseerias saavad nad mängida 1. ja 3. (ning vajadusel 4.) mängu kodusaalis.

Enne finaalseeriat on mängukeelu ohus vaid mõlemas poolfinaalis kollase kaardi teeninud FC Smsraha mängija Nikita Filin.

Sel hooajal on meeskonnad juba ühes finaalis kohtunud: 18. märtsil Viimsis toimunud karikafinaalis tuli FC Smsraha välja 2:4 kaotusseisust ning võitis 4:4 lõppenud normaalaja järel lisaajal 7:5.

Eelmisel hooajal läksid meeskonnad vastamisi meistrivõistluste poolfinaalis ja siis sai 2:2 lõppenud esimeses mängus penaltitega 3:1 võidu FC Cosmos (see oli Viimsile eelmisel hooajal meistri- ja karikasarjas 20 võidu kõrval ainus kaotus), kuid seejärel sai Viimsi 3:1 ja 6:2 võitudega finaali, kus nad kolmandat hooaega järjest meistriks krooniti. 2016. ja 2018. aasta Eesti meister FC Cosmos pidi eelmisel kevadel leppima neljanda kohaga.

Algab ka 5.-6. koha seeria



Teada on ka nn Ida-Virumaa lahtiste meistrivõistluste (5.-8. koha mängudel oli kolme Ida-Virumaa klubi kõrval vaid Rummu Dünamo) finaali ehk kahe võiduni mängitava 5.-6. koha seeria esimeste kohtumise ajad.



2017. aasta Eesti meistri Narva United FC ja 2009. aastal JK Sillamäe Kalevi nime all Eesti meistriks tulnud Sillamäe Alexela kohtuvad teisipäeval, 3. mail kell 20 Narvas ja laupäeval, 7. mail kell 15 Sillamäel.

Põhiturniiri lõpetas Narva United FC kolmandana ja Sillamäe Alexela seitsmendana. Omavahelistes mängudes jäi Narva United FC peale võõrsil 7:4 ja kodus 7:2.

5.-8. koha poolfinaalides oli Narva United 2:0 (9:3, 7:5) parem Rummu Dünamost ja Sillamäe Alexela võitis NPM Silmeti vastu seeria 2:1 (+:-, 10:12, 12:6).

Narva United FC meeskonnas on kahe kollase kaardi tõttu mängukeelu ohus Dmytro Kalininskyy, Alexelal mängukeeluohus mängijaid ei ole.