Saalijalgpalliliiga medaliseeriates on kavas teised mängud

Viimsi FC Smsraha ja Tallinna FC Cosmose finaalseeria esimene mäng lõppes eelmisel nädalal Kiilis tiitlikaitsja FC Smsraha 5:4 (3:3) võiduga ehk see oli sel hooajal esimest korda, kui selles paaris suudeti võõrsil võit võtta.

Reedel kell 20 Viimsi kooli spordikompleksis peetavas mängus koduväljakueelist omav FC Smsraha on kodus Cosmost võitnud nii meistrivõistluste põhiturniiril (20. novembril 4:1) kui ka karikafinaalis (18. märtsil lisaajal 7:5).

Mängukeeluohus on FC Smsrahal Nikita Andrejev ja Nikita Filin ning FC Cosmosel Alexander Moreno.

Kui finaalseeria läheb kindlasti ka järgmisesse nädalasse (kolmas mäng peetakse 14. mail Kiilis), siis pronksiseeria võib lõpule jõuda juba laupäeval Kohila spordihoones, kus kell 18 on vastamisi JK Kohila ja Tartu Ravens Futsal.

Nende meeskondade esimene mäng Lähtel läks 3:3 lõppenud normaalaja ja 6:6 lõppenud lisaaja järel penaltiseeriani, kus ühe tabamuse võrra osutus 5:4 paremaks eelmise hooaja hõbemedalimeeskond Ravens Futsal.

Mängukeeluohus on JK Kohilal Sander Kõva ja Jaan-Kristjan Kaalma ning Ravens Futsalil Karl Uiboleht ja Lehar Savikink.

Laupäeval on kavas ka 5.-8. koha mängud, mis peetakse Sillamäe Kalevi spordihoones. 5.-6. koha seeria teises kohtumises on kell 15 vastamisi Sillamäe Alexela ja Narva United FC (avakohtumise võitis Narva meeskond kodus 1:5 kaotusseisust 8:7 (1:4)). 7.-8. koha seeria esimeses mängus on kell 18.30 vastamisi Sillamäe NPM Silmet ja Rummu Dünamo. Mõlemas seerias on vaja seeria võitmiseks vastane alistada kahel korral.