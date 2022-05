Eesti saalijalgpallimeistriks tuli Tallinna FC Cosmos

Kahe päeva tagusest seeria neljandast mängust oli pühapäevaks rohkem jõudu säilitanud FC Cosmos, kes läks Kiilis peetud kohtumist vähem kui pooleteise minutiga juhtima 2:0 ning üheksandaks minutiks juhtisid Aleksandr Dibrivnijsi hoolealused juba 4:0. Avapoolaeg lõppes 6:0, kusjuures väravad olid löönud erinevad mehed: Boriss Poddubnõi (0.18), Deniss Vnukov (1.16), Alexander Moreno (4.31), Maksim Babjak (8.47), Juan Romero (14.19) ja Pavel Rubel (18.10).

Teisel poolajal lisasid Babjak (30.09) ja Vnukov (33.15) veel ühe värava ning kuna viimsilased ei suutnudki FC Cosmose väravavahti Keiver Ortizt üle mängida, lõppes mäng 8:0 FC Cosmose võiduga, kes ühtlasi lunastas koha saalijalgpalli meistrite liiga eelturniirile.

Finaalseeria möödus kahe põhiturniiri edukama meeskonna vahel väga tasavägiselt: avakohtumise võitis Viimsi 5:4, seejärel oli FC Cosmos parem 4:3 ja 6:2, kuid neljandas mängus lisaajal saadud 5:3 võiduga viis Viimsi seeria otsustavasse mängu.

FC Smsraha oli tulnud meistriks kolm korda järjest ja kolm meistritiitlit on nüüd ka FC Cosmosel, kel on ette näidata meistrimedalid ka 2016. ja 2018. aastast. Neist rohkem on meistriitleid vaid Tallinna FC Anžil, kes oli edukaim aastatel 2007 ja 2010-2014.

Ka Viimsi ei jäänud sel hooajal karikateta, sest hooaja alguses saadi enda valdusesse superkarikas ja enne meistrivõistluste otsustavaid mänge oldi võidukad ka karikafinaalis.

Viimsi FC Smsraha. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Meistrivõistluste paremusjärjestus: 1. Tallinna FC Cosmos, 2. Viimsi FC Smsraha, 3. Tartu Ravens Futsal, 4. JK Kohila, 5. Narva United FC, 6. Sillamäe Alexela, 7. Rummu Dünamo, 8. Sillamäe NPM Silmet, 9. FC Jõgeva Wolves, 10. Rõuge Saunamaa.