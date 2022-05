Märt Rosenthal: olime väga kehvad algusest peale

Pärnu asus kohtumist juhtima juba esimesel veerandil ning vahepeal oli kodutiimi edu lausa 22-punktiline. Tartu suutis küll vahet vähendada ning viimasel perioodil oli seis korra lausa viigis, kuid siiski pidi Tartu avamängus leppima kaotusega. Mille taha jäi võit? "Väga lihtne vastus, esimese poolaja taha. Kui sa lased finaalis endale 55 punkti visata esimesel poolajal, siis ei olegi mingit küsimust," rääkis Tartu Ülikooli mängija Märt Rosenthal.

"Okei, me tulime küll tagasi, aga see võttis meilt nii palju energiat ära juba. Nad panid lõpus valusad visked kotti ja ma võin öelda, et mängu võti oli ründelaud. Kui vastasvõistkond võtab 10-15 ründelauda ja saavad nii palju rohkem viskeid, siis ei olegi väga võimalik võita," lisas ta.

"Raske öelda, mõned mehed põdesid või ei olnud hästi valmis. Tegelikult me ju valmistusime, meil oli aega puhata, me olime selleks põhimõtteliselt valmis. Aga me olime väga kehvad algusest peale," rääkis Rosenthal.

Esmaspäeva õhtul ootab Tartus ees teine kohtumine. "Mängu vaatame üle ja kaitses tuleb juurde panna, eriti lauavõitluses. See on ikkagi tahtmise asi, kui nad võtavad 15 ründelauda, siis see näitab, et nad tahtsid rohkem kui meie täna. Ma ütlen, tulge esmaspäeval Tartusse, sealt hakkab kõik 0:0 pihta," lisas Rosnthal.