21. korda toimuv järvejooksude sari alustab juba sel nädalavahetusel

6,5 km pikkusele Harku järve ringile antakse pühapäeval start kell 12.00, kuid juba hommikul on avatud võistluskeskus, kus väljastatakse stardimaterjale ja on võimalik veel end jooksule registreerida. Võistlusele on oodatud nii jooksjad kui ka kõndijad ning kõik registreerunud osalejad saavad finišis medali.

Harku järve ringile stardivad favoriitidena eelmise aasta Maru Järvejooksude sarja võitjad Leonid Latsepov ja Pille Hinn. Meestest pakub head konkurentsi Eesti maratonitiimi liige Roman Fosti. Naistest osalevad Eesti laskesuusatamise koondise liige Susan Külm koos teiste Tuuli Tomingase tiimi liikmetega, kes pakuvad konkurentsi parimatele naisjooksjatele. Noori tuleb oma osalemisega innustama Henry Sildaru.

Kell 11 saavad stardi Harku järve rannas Tere lastejooksud, kus kuni 12-aastased jooksusõbrad osalevad 250 m pikkusel distantsil. Registreerimine lastejooksule algab samal päeval alates kella 10-st ja osalemine on kõikidele lastele tasuta.

Kuna jooks ümber Harku järve on 2022. aasta Maru Järvejooksude sarja esimene võistlus, siis on võimalik veel registreerida ka kogu sarjale.