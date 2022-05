Girol ajaloolise võidu saanud Girmay vigastas tähistades silma ja katkestas

Girmay saavutas Giro kümnendal etapil ajaloolise võidu, kui temast sai esimene mustanahaline rattur ajaloos, kes saanud ühel kolmest suurtuurist etapivõidu. Kuid ajalooline päev võttis ootamatud pöörded. Tähistamise ajal lendas Girmay silma vahuveini pudeli kork, mille järel viidi ta koguni haiglasse. Kolmapäeva hommikul tuli teade, et Girmay katkestab Itaalia velotuuri.

Meeskonna arsti Piet Daneelsi sõnul nähti pärast juhtunut vaeva, et Girmay vasaku silmaga midagi näha saaks, kuid nüüd on nägemine taastunud. "Tal on parem, ta näeb uuesti. See ei ole probleem," rääkis Daneels.

Nüüd hakkab 22-aastane Girmay valmistuma Tour de France'iks.