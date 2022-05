Kodusel velotuuril võistlev Kangert: ma ei ütleks Tour de France'ist ära

Maikuu viimasel nädalal stardib kolmepäevane profiratturite velotuur Tour of Estonia (UCI 2.1). Sel aastal on üle pika aja stardis ka Tanel Kangert, kes asub võistlema oma kodutiimi Team BikeExchange – Jayco koosseisus.

Tanel Kangerti meeskonna, jalgrattaspordi eliitseltskonda ehk World Tour'i kuuluva Team BikeExchange Jayco kaasalöömine tänavusel Eestimaa velotuuril on kahtlemata märkimisväärne sündmus. Austraalias registreeritud meeskond tuleb eeldatavasti kohale maksimaalse võimaliku ehk seitsme mehega. Tour of Estoniat ei saa rattamaailmas liigitada suurte võidusõitude sekka. Nii on selge, et meeskonna otsuses pidi olulist rolli mängima ka Tanel Kangerti vastav ettepanek.

"See aasta on tiimile väga oluline. Iga võidusõit on neile tähtis," rääkis ERR-ile Kangert. "Meil on oluline saada võite, veel tähtsam, meil on oluline saada punkte. Ja teada on, et siin on tase hea, aga suured tiimid lihtsalt ei sõida üldjuhul Lääne-Euroopast ühe võidusõidu pärast nii kaugele. Aga ma siiski viskasin selle mõtte õhku, et mis oleks, kui... võidusõite on pealegi maikuus vähe."

"Võidusõitjad on näljased, sest ammu pole suur osa seltskonnast võidu sõita saanud. Võeti sõnasabast kinni. Umbes nädalaga oli plaan paigas, nõusolek tiimi poolt ja siis kutse Tartu Maratoni kui korraldaja poolt samamoodi olemas," selgitas Kangert.

Eestimaa velotuuril löövad pigem läbi küljetuult kannatavad tugeva sprindijalaga ratturid. Seega pole tõenäoline, et meeskond sõiduplaani Tanel Kangerti ümber ehitab. Kangert ise sõitis Tour of Estoniat viimati 12 aastat tagasi. Tema tänavust hooaega on paraku iseloomustanud tagasilöögid: rangluumurd, põlveoperatsioon ja haigus, mis jättis Kangerti Itaalia velotuurilt kõrvale.

"Iga kord, kui mul on tagasilöök olnud, siis hetk pärast kukkumist või mingi vigastuse saamist on mul mõte tööle hakanud, et nüüd läheb käiku plaan "B". Mul ei ole kordagi seda mõtet olnud, et aitab, see on viimane kord, kui ma asfaldil käisin. Kukkumine käib spordi juurde. Vahet ei ole, kas see on jalgratturina asfaldil või mingil muul moel, ükskõik, mis ala tehes. Oluline on püsti tõusta," rääkis Kangert.

Kui asjad hästi lähevad, pole välistatud, et meeskond annab 35-aastasele eestlasele võimaluse startida Prantsusmaa velotuuril ehk Tour de France'il.

"Viimane Tour oli 2019 ja kokku olen ma sõitnud siiamaani viis tükki. Kas tuleb kuues? Ma ei oska öelda. Palju sõltub, mida tiim mulle juunikuuks võimaldab, sest Tour tahab ikkagi head ettevalmistust," sõnas Kangert.

"Nagu näha, siis vajalikku ettevalmistust ei suutnud ma mai- ega aprillikuus teha ja kokku panna. Juunis iseenesest on mul võidusõiduprogramm olemas. Kui tiim tahab mind näiteks ettevalmistuslaagrisse, mis oleks siis Touri pikas nimekirjas olevatele meestele, siis ma võin kindlasti sinna minna ja ma ei ütleks Tour de France'ile ei, aga jällegi, kõigepealt tuleb ennast saada pikka nimekirja. Siis hakatakse vaatama, kes sealt jääb lõpuks siis nende kaheksa nime hulka, kes üles antakse ja starti lähevad."