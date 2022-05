Kullale tulnud Visnap: tulemus jahmatas, sest olin teinud vaid ühe trenni

XXIV kurtide suveolümpiamängudel Caxias do Sulis võitis Tanel Visnap meeste kaugushüppes kuldmedali viimasel katsel püstitatud isikliku rekordiga 7.43. "Teadsin, et olen suuteline hüppama vähemalt 7.30 ning säilitasin kuuendal katsel külma närvi," ütles värske olümpiavõitja.

"Brasiiliasse tulin kõige suuremate ootustega 100 meetri jooksus – püstitada uus olümpiarekord. Kahjuks hakkas päev enne 100 meetri kahte eeljooksu tervis mind alt vedama. Arvatavasti tekkis mul närvidest ülepinge ning laupäevased 100 meetri eeljooksud kulgesid väga vaevaliselt," jätkas ta.

"Pühapäevase hommikuse poolfinaali ajal oli veidi parem tunne, kuid tundsin, et paari päevaga oli jõud täiesti kadunud ning seda näitas ka pool tundi hiljem toimunud kaugushüppe kvalifikatsioon – kolme katse peale tuli parimaks tulemuseks 6.65, siiski oli mu peamine eesmärk säästa energiat ja sättida sammu eesolevaks finaaliks."

Visnapi tulemus poolfinaalis oli 10,92 ja edasipääsust finaali jäi puudu üks sajandik. Ta lisas, et oligi parem, sest sai peale kaugushüppe kvalifikatsiooni rahulikult hotellis taastuda.

"Olen väga õnnelik, et natukenegi jõudu tuli tänaseks tagasi, seda tänu minu onust massöörile Taavi Visnapile, kes andis endast kõik, et jalad oleksid kaugushüppe finaaliks võimalikult värsked," ütles värske medaliomanik.

"Tulemus 7.43 on mulle väga jahmatav – seda seetõttu, et peale Poola MM-i, mis toimus eelmise aasta augusti lõpus, olen mõlema jala sääreluu ümbruses oleva valu tõttu teinud ainult ühe kaugushüppetrenni. Miinimumeesmärk on mul Brasiilias täidetud, saan pingevabamalt keskenduda kõrgushüppe finaalile ning 200 meetri jooksudele."

Kaugushüppevõistlus kulges tema sõnul üsna närviliselt. Kolmandal ja neljandal katsel ei õnnestunud sammu hästi klappima saada ning tulemusteks olid 7.06 ja 7.05.

"Ühel katsel tabasin õrnalt pakku ning maandumisel jäi vasak jalg õnnetult taha, mistõttu kaotasin olulisi sentimeetreid veelgi ning teisel katsel ei õnnestunud pakku tabadagi," kommenteeris Visnap. "Teadsin, et olen suuteline hüppama vähemalt 7.30 ning säilitasin kuuendal katsel külma närvi."

Kõrgushüppe finaal on kavas teisipäeval Eesti aja järgi kell 23.00. 200 meetri jooksu olümpiavõitjad selguvad neljapäeval.