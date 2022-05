Leclerc ja Russell olid treeningute parimad, Verstappeni auto lagunes

Mercedes püüdis Miamis pilku mitmete tehniliste uuendustega ja lisaks näidati ka head kiirust: Russell oli esimesel vabatreeningul teine ja teisel parim. Lewis Hamilton sai teisel treeningul neljanda aja.

Eelmisel etapil Imola ringrajal hooaja esimese võidu teeninud Max Verstappeni (Red Bull) päev läks üsna luhta. Esimese sessiooni sai ta teha vaid poolenisti ja pöördus ülekuumenenud käigukastiga tagasi boksi. Tiim otsustas selle teise vabatreeningu eel välja vahetada, aga siis hakkas streikima hüdraulika ja hollandlane kiiret ringi kirja ei saanudki.

Veidi kindlamalt kulges Verstappeni tiimikaaslase Sergio Perezi treeningpäev. Esimesel treeningul oli ta aegade võrdluses võistkonnakaaslase järel neljas ja teisel treeningul Russelli ja Leclerci järel kolmas, kaotades britile 0,212 sekundiga.

Kui MM-sarja üldliider Leclerc näitas seisusele vastavat kiirust, siis tema võistkonnakaaslase Carlos Sainzi mured jätkusid. Kaks eelmist etappi katkestanud hispaanlane oli küll keskmise tugevusega rehvidel nobe, aga sõitis seejärel teisel sessioonil pehmete rehvidega rajalt välja.

Leclerc, Russell and Verstappen lead the way in @f1miami #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Mf4L58Zj0G