Ferrarid said Miami GP kvalifikatsioonis kaksikvõidu

Leclerc sõitis kvalifikatsioonis parimaks ringiajaks 1.28,796 ja edestas Sainzi 0,190 sekundiga, hispaanlast ja kolmandaks tulnud valitsevat maailmameistrit Max Verstappenit (Red Bull) jäi lahutama vaid viis tuhandikku.

Neile järgnevad Sergio Perez (Red Bull; +0,240), Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +0,679), Lewis Hamilton (Mercedes; +0,829), Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,894) ja Lando Norris (McLaren; +0,954).

Vormel-1 on USA-s viimastel aastatel tugevalt populaarsust kogunud, eelmisel aastal müüdi Miami nädalavahetuse 240 000 piletit läbi ühe päevaga. Sel nädalal on etapil nähtud palju kuulsusi, näiteks on tiimigaraaže väisanud NBA tähed LeBron James ja Kevin Love, NFL-i mängija Patrick Mahomes, Michelle Obama, James Corden, DJ Khaled, Timbaland jpt. Gasly sõi Miamis kolmapäeval õhtust Michael Jordaniga.

Pühapäevane lõppsõit algab Miamis Eesti aja järgi kell 22.30.