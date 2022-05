Leedu kergejõustik on heades kätes: Alekna poeg püstitas maailmarekordi

Mykolas Alekna heitis Stanfordis toimunud üliõpilasliiga NCAA võistlusel ketast avakatsel 67.68, millega parandas 2011. aastast briti Lawrence Okoye nimel olnud U-19 vanuseklassi maailmarekordit viie sentimeetriga.

The Alekna family dynasty continues.



World and European U20 champion Mykolas Alekna, 19, improves to 67.68m in the discus.



