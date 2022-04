Reinbok Kalev/Cramo põrumisest: emotsioon oli väga rõhuv

Pärnu võitis laupäeval Kalev/Cramo vastu veerandfinaalseeria teise kohtumise 76:57 ja pääses kahe võiduni mängitud seerias edasi nelja parema sekka, kus minnakse vastamisi Viimsiga. "Pead ja kohad veel ei lennanud, aga eks emotsioon oli väga rõhuv," iseloomustas Reinbok laupäevasele kaotusele järgnenud õhkkonda.

"Meid tabas play-off'i eel sportlik ebaõnn," jätkas Reinbok. "Ühest liinist läks päris mitu meest minema, Pärnu tegi seal väga head tööd. Meie jaoks oli halb üllatus, et Pärnu domineeris meid lauavõitluses. Õnnitlused Pärnule ja ka Viimsile, mõlemad on play-off'i väga hästi alustanud. Play-off'is hakkab taktikaline pool kindlasti natuke taanduma, võistkonnad on omavahel mänginud, käekirju teatakse. Pigem tuleb esile isikuomaduste pool. Meie selles mängus põrusime."

Pärast seda, kui Venemaa tungis 24. veebruaril Ukrainale sõjaliselt kallale, otsustas Kalev/Cramo loobuda Ühisliigast. Kas selle järel võisid meeskonda tabada motivatsiooniprobleemid? "Meie jaoks on see hooaeg üldse olnud roller coaster [Ameerika mäed - toim]. Võib-olla peab minema isegi natuke kaugemale, mängisime kolme liigat ja kindlasti maksame siiani mingil määral lõivu: võtsime päris suure tüki ette," rääkis Reinbok.

"Ma arvan, et see oli õige otsus, sest leidsime endale uue tee tuleviku jaoks. Kui loobusime VTB liigast, oli see mängijatele ja klubile uus olukord. Tegime otsuse, et jätkame sama koosseisuga, pidime ameeriklastega läbi rääkima, neile olukorda selgitama. Arvan, et motivatsioonipuudust kahe tol hetkel saadaval olnud tiitli jahtimisel ei olnud."

Nüüd on Tallinna klubil jäänud mängida veel Eesti meistrikulla peale, kus põhitabelis ollakse TalTechi ees esikohal. "Eesti meistritiitel on selle jaoks tähtis, et kui meil on tulevikus plaan Euroopa suunal liikuda, siis Meistrite liiga koht läheb riigi meistrile," sõnas Reinbok.