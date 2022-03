Vene uisutäht otsustas ikkagi karjääri jätkata. Olümpiahõbe: aga kus?

Štšerbakova ütles pärast nädalavahetusel Venemaal peetud võistlust, et pole veel otsustanud, kas jätkab sportlaskarjääri. Praegu tahan lihtsalt puhata," ütles ta siis Sport-Ekspressile. "Praegu on üleüldine teadmatus. Toimuva tõttu oleme keerulises olukorras, pean vaatama, mis saab. Tahan sellest hooajast puhata ja siis mõtlen järgmisele," lisas ta.

Neljapäeval kinnitas Pekingis üksiksõidu olümpiavõitjaks kroonitud venelanna, et kavatseb ikkagi profikarjääri jätkata.

"Jätkan võistlemist, mul on jätkuvalt eesmärgid. Tahan treenida, võistelda ja igal võistlusel oma maksimumi näidata, sest see motiveerib mind," rääkis Štšerbakova nüüd kodumaa meediale.

Lillehammeri olümpial jäätantsus hõbeda võitnud ning kaks aastat varem pronksi saanud Aleksandr Žulin kinnitas Sport-Ekspressile noore tähe otsust kommenteerides, et on Štšerbakova üle õnnelik, ent ka ärevil. "See on väga hea uudis. Peaasi on, et saaks kuskil võistelda, normaalsetel turniiridel, mitte Iraani või Afganistani meistrivõistlustel. On väga hea, et ta karjääri jätkab, aga kus ta võistleb?" küsis Žulin.