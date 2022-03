Nazarov: seekord oskasin ennast finaaliks paremini kokku võtta

Sul oli eile suurepärane päev, kui palju sa öösel üldse magada said?

Mitte väga palju. Mõned unetunnid tulid ikka, aga emotsioone oli palju ja raske oli magamise peale mõelda.

Euroopa meistrivõistlustel saavutasid seitsmenda koha, seekord MM-il neljanda koha. Millise tähtsusega on need saavutused sinu jaoks?

Eelmise aasta EM-i seitsmes koht oli kindlasti suurem üllatus, kuna see oli minu esimene suurem tiitlivõistlus ja osalesin esmakordselt tiitlivõistlustel 60 meetri distantsil. See aasta ma kuidagi oskasin oodata seda ja teadsin, mida on vaja teha, et eelvoorudest edasi saada.

Samuti oskasin ennast seekord finaaliks paremini kokku võtta, kuna eelmine aasta oli see finaali jõudmine nii suur saavutus, et finaaliks olin nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt väsinud. Eilses MM-i finaalis tundsin küll, et jätsin rajale kõik ja võitlesin endale hea koha välja.

Nii enne poolfinaali kui ka finaali kütsid sa publikut väga energiliselt üles. Kas see oli sinu jaoks oluline, et emotsionaalselt kõik sellest võistlusest endaga kaasa võtta?

Jah, kuna nii palju eestlasi oli tribüünidel. Üle pika aja oli ka tiitlivõistlusel publikut seega see oli kindlasti väga lahe ja andis mulle veel parema emotsionaalse laengu.

Ütlesid pärast finaali ajakirjanikele, et jooks tuli tehniliselt väga hästi välja. Mida on tarvis, et suuta ühel päeval teha kolm väga stabiilset ja head jooksu?

Ma ütleksin nii, et eeljooksu hea aeg tuli puhtalt sellest, et tegemist oli esimese jooksuga ja ma olin värske. Poolfinaalis tegelikult tehniline osa ei olnud kõige parem, aga finaalis tegin väga hea stardi ja suutsin kogu jõu rajale jätta. Kõige olulisem oli siiski see, et võtsin ühe jooksu korraga. Ma ei mõelnud eeljooksus poolfinaali peale või poolfinaalis finaali peale.

Kui sul on kolm jooksu ühel päeval, siis kõige olulisem on keskenduda ühele jooksule korraga. Kui see jooks on tehtud, siis tuleb mõelda, millised tehnilised nüansid jäid vajaka, seejärel teha vajalikud muudatused ja alles siis keskenduda järgmisele jooksule.

Sisehooaja esimeses pooles ütlesid, et pole oma stardiga üldse rahul. Kuidas sul nüüd MM-il startidega läks?

Eeljooksus ja poolfinaalis tehti mõlemal korral minu kõrval valestart. Sealt tekkis selline asi, et päris stardis läksin natukene liiga palju püsti. Finaali start oli mul kõige parem ja sellega jäi ka minu treener rahule.