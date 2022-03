Olümpiavõitja Warner: konkurente nähes hakkab põnevus kruvima

680 sportlast 137 koondisest alustavad reedel Belgradis sisekergejõustiku maailmameistrivõistlusi. Eestit esindavad Hans-Christian Hausenberg, Karel Tilga, Karl Erik Nazarov, Kreete Verlin ja Keiso Pedriks. Tilga ja Hausenbergi vägev konkurent, olümpiavõitja Damian Warner ütles pressikonverentsil, et on heas vormis ja elevil.

"Eelmine aasta oli minu jaoks ilmselgelt väga hea ja veel ei tea, kus me praegu treeningutega oleme, aga senise põhjal arvan, et olen päris heas vormis. Pärast edukat hooaega on alati soov sellele tugineda," rääkis Warner.

"Arvan, et olen õnnelik, terve ja stardiks valmis. See on väga lahe, kui tuleme siia ja näeme seda ägedat miljööd. Konkurente nähes hakkab ka põnevus kruvima. Seega arvan, et homme, kui stardipüss paugub, oleme õnnelikud," lisas Warner.

Kõigil kolmel võistluspäeval teeb otseülekandeid ERR ning võistlust saab jälgida ETV ja ETV2 kanalitel, samuti ERR-i spordiportaalis.

Meie koondislaste alade toimumisajad:

Hans-Christian Hausenberg ja Karel Tilga (seitsmevõistlus) – 18.03 algus kell 10.55 ja 19.03 algus kell 10.30

Kreete Verlin (60 m tõkkejooks) – 19.03 kell 10.50 (eeljooksud)

Karl Erik Nazarov (60 m jooks) – 19.03 kell 11.45 (eeljooksud)

Keiso Pedriks (60 m tõkkejooks) – 20.03 kell 11.05 (eeljooksud)