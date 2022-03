Sisekergejõustiku MM-il osaleb viis eestlast

Selle nädala lõpus, 18.-20. märtsil toimuvad Belgradis kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused, kuhu sõidab viieliikmeline Eesti koondis. Meie sportlastest on stardis Hans-Christian Hausenberg, Karel Tilga, Karl Erik Nazarov, Kreete Verlin ja Keiso Pedriks.

Koondis asub Serbiasse teele teisipäeva õhtul ja kolmapäeva hommikul. Koondise juhi Kristel Berendseni sõnul on sportlastel vorm hea ning tervis korras, kõik on valmis võistlustel endast parima andma.

Karl Erik Nazarov on enne teele asumist juba stardinimekirjaga tutvunud ning kommenteeris: "60 m jooksu nimekiri on pikk ja kõik kiired mehed on kirjas."

Karel Tilga treener Karl Robert Saluri kommenteeris meeste seitsmevõistlust: "Starti on tulemas mitmed huvitavad mehed, kes tihti sees mitmevõistlust ei tee. Usun, et võiduvõimalus on kõigil olemas."

Oma esimestele täiskasvanute tiitlivõistlustele sõitev Hausenberg ootab huviga võistlust ja oleks valmis juba homme võistlustulle astuma.

Meie koondislaste alade toimumisajad:

Hans-Christian Hausenberg ja Karel Tilga (seitsmevõistlus) – 18.03 algus kell 10.55 ja 19.03 algus kell 10.30

Kreete Verlin (60 m tõkkejooks) – 19.03 kell 10.50 (eeljooksud)

Karl Erik Nazarov (60 m jooks) – 19.03 kell 11.45 (eeljooksud)

Keiso Pedriks (60 m tõkkejooks) – 20.03 kell 11.05 (eeljooksud)

Kõigil kolmel võistluspäeval teeb otseülekandeid ERR ning võistlust saab jälgida ETV ja ETV2 kanalitel, samuti ERR-i spordiportaalis.