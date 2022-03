Treener Hausenbergist: ta on jõudnud MM-iks heasse vormi

Reedel algavad Serbias Belgradis kergejõustiku sise-maailmameistrivõistlused. Eesti koondis on Belgradis kohal viie sportlasega, kelleks on sprinterid ja mitmevõistlejad. Karjääri esimesele täiskasvanute tiitlivõistlusele jõudis seitsmevõistluses kaasa tegev Hans-Christian Hausenberg, kellega on Serbias kaasas treener Harry Lemberg. Lemberg rääkis Vikerraadiole kohapealsetest tingimustest.

Millised on Belgardis võistlustingimused?

Ma olen põhiliselt olnud ainult Eesti hallides, mis on betooni peal. See on teine selline hall, mida ma olen näinud, mis on tõstetud betooni peal. Esimest nägin Torinos, kus eestlased võitsid kaks kuldmedalit. Hall ise on väga ilus ja ma loodan, et see põrand töötab Eesti sportlaste jaoks hästi.

Kas see põrand võib hüppealadel tuua põnevaid tulemusi?

See põrand on natukene ettearvamatu, nagu oli ka Torinos. Eks see sõltub väga palju sportlastest ja kindlasti on nendel sportlastel kerge eelis, kes on varem tõstetud põrandal võistelnud. Hans-Christian Hausenbergil on sellise põranda peal esimene võistlus.

Kuidas olete koos Hansuga lähenenud tema esimesele suurele tiitlivõistlusele? Millised on tema eesmärgid Belgardis?

Kui Hans minuga sügisel ühendust võttis ja tahtis alustada koostööd, siis sättisime eesmärgiks teha Eesti meistrivõistlustel hea esitus. See tuli välja, Hans võitis 6143 punktiga ja tagas ka pääsme sise-MM-ile. Viimased kaks nädalat on tal kõik päris hästi välja tulnud ja ma arvan, et ta on heas vormis.

Mida sa lisaks Eesti sportlastele ootad sellelt võistluselt?

Üks minu lemmikalasid on teivashüpe ja seda kavatsen ma hoolega jälgida. Kindlasti jälgin ka teisi võistlusi, sest sellistel võistlusel on kohal väga head sportlased ja konkurents on väga tihe.

Täna jälgisime hoolega, kuidas Ukraina tüdrukud proovisid kõrgust hüpata, sest nad polnud pikka aega saanud õigeid hüppeid teha. Kindlasti tuleb kõrgushüpe huvitav just sellest aspektist, et mida suudavad Ukraina tüdrukud teha, arvestades praegust situatsiooni.

Belgradis toimuvatele sise-maailmameistrivõistlustele on võimalik kaasa elada ETV2 vahendusel. Esimene ülekanne algab reedel kell 10.30.