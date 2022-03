Mercedese uus masin pakub enne uut hooaega palju kõneainet

Lewis Hamilton läks neljapäeval testima masinaga, mille kere külgmine osa on sisuliselt olematu.

Arvamust uue masina kohta küsiti ka Red Bulli esinumbrilt Max Verstappenilt. "Kole, eks ole? Nende lähenemine on täiesti teistsugune. Kõik nägid seda esimest korda," kommenteeris Verstappen.

Reedel Sakhiri ringrajal ametlikul pressikonverentsil rõhutas Red Bulli Briti meeskonna juht Christian Horner, et ei näinud Mercedesel midagi juriidiliselt problemaatilist. Neljapäeval avaldas saksa motospordi väljaanne, et Horneti meelest rikub Mercedese uus kujundus reeglite vaimu. "Tsiteeritud on kommentaare, mida kindlasti ei tehtud," ütles britt.

"Ma arvan, et auto on ilmselgelt uuenduslik, see on huvitav lahendus. Meie jaoks tundub, et Mercedese auto vastab eeskirjadele," lisas Horner.