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Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

Jäähoki
Macklin Celebrini
Macklin Celebrini Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Jäähoki profiliigas NHL mängiva San Jose Sharksi 20-aastane täht Macklin Celebrini sõlmis meeskonnaga viie aasta pikkuse ja 94 miljonit dollarit väärt lepingu.

2024. aasta NHL-i draft'i esimene valik kogus eelmisel hooajal veel teismelisena 82 mänguga 45 väravat ja 70 resultatiivset söötu. 115 resultatiivsuspunkti tõi talle ka pea 20 aastat Joe Thorntoni käes olnud meeskonna rekordi.

Ühtlasi oli Celebrini viie väravaga Milano Cortina olümpiaturniiri resultatiivseimaks mängijaks, aidates Kanada hõbemedalini. Võimsa hooaja tasuks teenis noor megatäht nüüd lepingu, mis hakkab alates ülejärgmisest hooajast talle sisse tooma keskmiselt 18,8 miljonit dollarit aastas. Järgmisel hooajal mängib Celebrini veel nn uustulnuka lepinguga, mis kergitab tema kukrut 2,9 miljoni võrra.

"Olen ülirõõmus, et saan lepingupikendusele allkirja anda," sõnas Celebrini kolmapäeval. "Toetus ja usaldus, mida Sharksi omanikud, peatreener ja kõik taustajõud on minu vastu kahel hooajal üles näidanud, on tõestus, et ehitame siin üheskoos midagi erilist. Olen koos meeskonnakaaslastega valmis astuma järgmist sammu meie suurima eesmärgi: Stanley karika võitmise poole," lisas ta.

Celebrini leping tähistab NHL-i rekordit: Kirill Kaprizov sõlmis mullu Minnesota Wildiga lepingu, mis toob talle kokku sisse 136 miljonit dollarit, aga hooaja kohta keskmiselt 17 miljonit; Anaheim Ducks maksab Leo Carlssonile 90 miljonit väärt lepingu raames igal hooajal 18 miljonit.

Toimetaja: Anders Nõmm

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