Venemaad ja Valgevenet asendavad jäähoki MM-il Prantsusmaa ja Austria

Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni nõukogu (IIHF) nõustus lisama 13.–29. maini Helsingis ja Tamperes toimuvasse meeste turniiri Prantsusmaa ja Austria, kuna riigid on maailma reitingu poolest järgmised meeskonnad.

Prantsusmaa vahetab A-alagrupis välja Venemaa olümpiakomitee, Austria saab B-alagrupis Valgevene koha.

IIHF teatas juba veebruari lõpus, et Venemaa MM-il osaleda ei saa. "Mõistame karmilt hukka sõjalise jõu kasutamise Ukrainas ning avaldame lootust, et konflikt lahendatakse diplomaatilisel viisil. IIHF pole poliitiline organisatsioon ja me ei saa mõjutada konflikti hetkeseisu," seisis IIHF-i avalduses.