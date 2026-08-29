X!

Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

Jäähoki
Cale Makar
Cale Makar Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sõlmiti öösel vastu laupäeva ajalooliselt suur leping, kui Cale Makarist saab esimene mängija liiga ajaloos, kes teenib terve lepingu vältel iga aasta vähemalt 20 miljonit dollarit.

2017. aastal draft'is neljandana valitud Makari on veetnud terve oma karjääri Colorados ning võitnud kahel korral liiga parima kaitsemängija auhinna. 27-aastasena on ta juba neljal korral valitud hooaja lõpus sümboolsesse koosseisu, 2022. aastal sai ta pea kohale tõsta ka Stanley karika.

Kaitsja leping Coloradoga oleks saanud tuleva hooajaga läbi, kuid Avalanche ei lubanud suurepärast mängijat vabale turule ning sõlmis Makariga ajaloolise lepingu. Kanadalane jääb Avalanche'i ridadesse järgmiseks kaheksaks hooajaks, mille vältel teenib koguni 163,2 miljonit USA dollarit.

ESPN kirjutas, et temast saab esimene mängija liiga ajaloos, kelle keskmine aastatasu terve lepingu vältel on üle 20 miljoni. Senise lepinguga oleks ta 2026-27 hooajal teeninud üheksa miljonit dollarit.

Seejuures nihutas Makari leping senist rekordit märkimisväärselt. NHL-is sõlmitakse tihtipeale superstaaridega kaheksa-aastaseid lepingupikendusi, kuid Colorado kaitsja lepingu koguväärtus on eelnevast rekordist pea 30 miljoni dollari suurem. Venelane Kirill Kaprizov sõlmis eelmise aasta sügisel Minnesota Wildiga samuti kaheksa aasta pikkuse lepingu, mille jooksul teenib ta 136 miljonit dollarit. Macklin Celebrini sai kuu aega tagasi San Jose Sharksilt lepingu, mis maksab talle viie aasta jooksul 94 miljonit dollarit.

NHL-i eelhooaeg algab 20. septembril, põhiturniiriga tehakse algust 30. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

13:08

Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

21.08

USA hokimees sai kokaiini tarvitamist näidanud dopinguproovi järel võistluskeelu

31.07

Venemaa ja Valgevene jäävad ka järgmisel hooajal jäähoki MM-idelt eemale

29.07

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

03.07

Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

03.07

Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

29.06

Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

27.06

Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

27.06

Maple Leafs valis esimesena McKenna, Läti jäähokil oli märgiline öö

23.06

Norra hokisangar liitub KHL-i klubiga

23.06

Eesti osaleb esinduslikul 3x3 hokiturniiril

20.06

Kolme Kulla Klubisse kuuluv Toews kuulutas karjääri lõppenuks

17.06

Tortorella ei jätka Vegas Golden Knightsi peatreenerina

16.06

Eesti hokikohtunik osales esmakordselt USA programmis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:59

Vetkal lõi Hollandis hooaja teise värava, Sappinen tegi Küprosel debüüdi

14:21

Estonian Open toob Eestisse Euroopa bowlinguparemiku

13:46

Norris lisas McLarenile lepingule veel kolm aastat

12:32

Vassiljevile ust näidanud Liepaja treeneriks saab Curro Torres

11:57

Liverpool ostis PSG-lt MM-il säranud prantslase

11:20

Mäeuibo jõudis mäestlaskumise MM-il kindlalt finaali

10:49

Jaspar Vaher vahetab kaardilugejat

10:16

Manchester City sai Haalandi ja Cherki tabamuste toel teise võidu

09:44

Portugal alistas MM-valikturniiril Hispaania, Kreeka kaotas Ukrainale

09:11

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlustel selguvad laupäeval poolfinalistid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo