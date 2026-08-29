Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

Jäähokiliigas NHL sõlmiti öösel vastu laupäeva ajalooliselt suur leping, kui Cale Makarist saab esimene mängija liiga ajaloos, kes teenib terve lepingu vältel iga aasta vähemalt 20 miljonit dollarit.

2017. aastal draft'is neljandana valitud Makari on veetnud terve oma karjääri Colorados ning võitnud kahel korral liiga parima kaitsemängija auhinna. 27-aastasena on ta juba neljal korral valitud hooaja lõpus sümboolsesse koosseisu, 2022. aastal sai ta pea kohale tõsta ka Stanley karika.

Kaitsja leping Coloradoga oleks saanud tuleva hooajaga läbi, kuid Avalanche ei lubanud suurepärast mängijat vabale turule ning sõlmis Makariga ajaloolise lepingu. Kanadalane jääb Avalanche'i ridadesse järgmiseks kaheksaks hooajaks, mille vältel teenib koguni 163,2 miljonit USA dollarit.

ESPN kirjutas, et temast saab esimene mängija liiga ajaloos, kelle keskmine aastatasu terve lepingu vältel on üle 20 miljoni. Senise lepinguga oleks ta 2026-27 hooajal teeninud üheksa miljonit dollarit.

Seejuures nihutas Makari leping senist rekordit märkimisväärselt. NHL-is sõlmitakse tihtipeale superstaaridega kaheksa-aastaseid lepingupikendusi, kuid Colorado kaitsja lepingu koguväärtus on eelnevast rekordist pea 30 miljoni dollari suurem. Venelane Kirill Kaprizov sõlmis eelmise aasta sügisel Minnesota Wildiga samuti kaheksa aasta pikkuse lepingu, mille jooksul teenib ta 136 miljonit dollarit. Macklin Celebrini sai kuu aega tagasi San Jose Sharksilt lepingu, mis maksab talle viie aasta jooksul 94 miljonit dollarit.

NHL-i eelhooaeg algab 20. septembril, põhiturniiriga tehakse algust 30. septembril.