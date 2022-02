Toobal meeskonnast: ma ei pea kalkuleerima, et kus, millal ja kellele

"Enne turniiri algust ütlesin, et kui mängime oma normaalsel tasemel, peaks kõik suunad ja märgid meie kasuks olema. See oli korrektne esitus, suutsime kannatada ja vajalikul hetkel väikese lisa anda," rääkis Tartu vanameister Kert Toobal.

"Eks meil on meeskond selline, et siin on hea mängida. Ma ei pea väga kalkuleerima, kus, millal ja kellele, saan kõiki mehi kasutada. Kuna mul seda tiitlit veel ei olnud, siis ehk sellest ka see erakordne isu," sõnas Toobal.

"Kui ma viiepallisüsteemis peaks hinde panema, paneks nelja miinuse," sõnas TalTechi sidemängija Martti Keel. "Finaal, tore: oli selge eesmärk, oleks tahtnud natukene paremini mängida kui seda tegime."