Heas hoos Jõesaar enne MM-valikmänge: arvan, et meil on suur võimalus võita

27. oktoobril FIBA Europe Cupi mängus saadud jalavigastus tõmbas Jõesaare osalemisele novembri koondiseaknas kriipsu peale. Jaanuari algusest alates on 198 cm pikkune ääremängija teinud Medi Bayreuthi eest Saksamaa kõrgliigas järk-järgult paremaid etteasteid ja kolmapäevases võidumängus Oldenburgi meeskonna üle kanti tema nime taha protokolli vaid ühe möödaviske puhul 24 punkti, kaheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget, kirjutab basket.ee.

Ligi kaks ja pool kuud kestnud vigastuspausilt naasmise järel on Jõesaare enesekindlus nädal-nädalalt kasvanud: "esimestes mängudes olin rabe ega leidnud rütmi. Füüsiline treenitus sai taastusravi ajal kannatada, ka vaimset poolt tuli järele aidata. Iga nädalaga on kehaline vorm paranenud. Leian väljakul oma kohad üles, tunne paraneb ja enesekindlus kasvab. Samas ei lähe ma enam igas olukorras pea ees võitlema, väike kartus on sees. Küllap lähevad nii füüsiline kui ka vaimne pool aja jooksul veel paremaks," tõdes ääremängija.

Jõesaar rääkis, et saavutas hooaja eel hea kehalise seisundi, tegutses enesekindlalt ja leidis Medi Bayreuthi mängujoonises oma koha: "siis sain koroonaviiruse ja jäin isolatsiooni. Nädala pärast vigastasin jalga, millele võis kaasa aidata see, et füüsiline vorm polnud haiguse järel taastunud."

Jõesaar peab meeskondliku kooskõla saavutamisel kasulikuks, et koondislased tunnevad üksteist läbi ja lõhki. Esmaspäeval Tallinnas algaval neljapäevasel treeningkogunemisel käiakse mängujoonise põhimõtted üle. Valmistutakse Poola koondise trumpide neutraliseerimisele ja nõrkade külgede oma kasuks pööramisele.

"Läheme kindlasti võitlema ja arvan, et meie võiduvõimalus on suur," ütles Jõesaar.

