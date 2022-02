Tobreluts Pekingis: siin on suhteliselt aeglane lumi

Esmaspäevasel laskesuusatamise naiste treeningul oli koos tuulega külmakraade ligi 30, mis sundis tegema näiteks Tuuli Tomingase treeningplaanides korrektuure. Juba viis päeva tagasi Pekingisse saabunud Tomingase ja Susan Külma treener Indrek Tobreluts tõdeb, et olümpiamängude laskesuusatamise aga ka suusatamise võistlusraja teeb spetsiifiliseks väga aeglane lumi, millega Euroopa rajatistes võisteldes ei ole sportlased harjunud.

"Tegelikult on siin ikkagi suhteliselt aeglane lumi olnud. Esimesed päevad, kui tulime, siis sellest väga hästi aru ei saanudki. Tundus natukene aeglasem. Kaks päeva tagasi sadas aga 24 tundi järjest lund ja peale seda on olud veel aeglasemaks muutunud. Sportlased on kindlasti esialgu šokis. Selliseid liikumiskiiruseid nagu me Kesk-Euroopas oleme teinud, siis sealt jääb natuke puudu. Eks see ole ehmatav, aga lõppkokkuvõttes on ta kõigile ühtemoodi aeglane," rääkis Tobreluts.

Tobreluts on olümpiamängudel seitsmendat korda. Tobrelutsu sõnul ei eristu Pekingi olümpiaküla kuigi tema eelmistest kogemustest ja elamuse saab kätte ka tänavustelt mängudelt.

"Mullis sees tegelikult elu ei olegi nii erinev, aga lihtsalt see siia mulli jõudmine on keerulisem kui varasemalt. Olümpiakülas sees on teistsugune see, et varem ei ole maski kandmist olnud. Siin igast uksest, kust sisse lähed mõõdetakse keha temperatuuri, aga need masinad on nii kiired ja automaatsed, et vaatad korra sinna kaamerasse ja ta mõõdab su temperatuuri ära, Siis pesed ja desinfitseerid käed ära ja liigud edasi. Tegelikult need on ainukesed erinevused. Üldiselt liikumist siin ei piirata. Võib-olla söögisaal on koroonareeglite tõttu kõige tagasihoidlikum," sõnas Tobreluts.

Nii laske- kui murdmaasuusatajad alustavad oma olümpiat laupäeval.