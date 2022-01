Nazarov hooaja avastardist: eesmärk oli ühes tükis üle joone tulla

60 meetri sprindi Eesti rekordimees ning Euroopa sisemeistrivõistluste finalist Karl Erik Nazarov jooksis pühapäeval võiduajaks 6,72. Eelmisel talvel joostud Eesti rekord on täpselt ühe kümnendiku võrra parem.

"Ma ütleks, et see oli mu ametlik hooaja alustamine," sõnas Nazarov ERR-ile. "Ühe võistluse ma detsembris tegin, aga see oli rohkem selline trenni pealt. Täna oli eesmärk lihtsalt ühes tükis üle joone tulla ja väga palju oma selle võistluse eesmärgist puudu ei jäänud. Alla 6,70 lootsin joosta ja olin sellele küllaltki lähedal. Esimene emotsioon oli see, et start oli alla igasuguse kriitika. See, millega ma vaeva näinud, seda ma täna rajal ei saanud näidata. Ei ole hullu, tuleb veel võistlusi."

Sügisel uue treeneri, taanlase Mikkel Larseniga koostööd alustanud Nazarov naasis hiljuti treeninglaagrist Tenerifel ja nüüd algab võistlusterohke periood. Sisehooaeg kulmineerub märtsi keskel MM-võistlustega Belgradis.

"Kolmapäeval lähen ma Tšehhi, võistlen seal Ostravas. Sealt hakkab iga nädalalõpp Euroopas võistlusi tulema, kus ma üritan Euroopa ja isegi maailma tippudega koos jooksma hakata. Enne MM-i tuleb selline kahe ja poole nädalane paus. See on ka selline periood, mida varem ma ei ole teinud. Sisehooaja kohta on see päris pikk periood, kus tuleb valmistuda tiitlivõistluseks. Eks see kõik ole uus mulle see talv," sõnas Nazarov.

Naiste 60 meetri jooksu võitis Kreete Verlin isikliku rekordiga 7,40. Pühapäeval kaks alavõitu saanud Verlin oli parim ka tõkkesprindis ajaga 8,33. Meeste teivashüppes tuli võitjaks Hans-Christian Hausenberg, ületades kõrguse 5.25.