Ilves: hüppekindlus on hea, aga jalad on halvas seisus

Tugev tuul ei võimaldanud Seefeldis hüppevõistlust läbi viia ning kahevõistlejad lähetati 12 ja poole kilomeetrisele murdmaadistantsile laupäevase eelvõistluse tulemuste põhjal. Kristjan Ilves läks rajale kolmandana, neli sekundit liidrist hiljem. Ette tekkis kohe kuuemeheline liidrite grupp, kuhu Ilvese kõrval kuulusid norralased Jörgen Graabak ning Jarl-Magnus Riiber, sakslane Terence Weber ja austerlased Johannes Lamparter ja Franz-Josef Rehrl. Esimesena jäi sellest seltskonnast maha Weber, kolmanda ringi lõpuks ka Ilves ja Rehrl.

"Jalad kummitavad natuke, on sellises halvas seisus. Loomulikult sõit oli parem ja lubas nagu sõita, aga on tunne, et ei saa endast kõike välja anda," sõnas Ilves telefoniintervjuus ERR-ile.

Selle hooaja esimese ja karjääri seitsmenda MK-etapivõidu pälvis 30-aastane Graabak, kes lõpuspurdiga edestas MK-sarja liidrit Lamparterit pooleteise sekundiga. Kolmas oli Riiber. Ilves lõpetas seitsmendana minut ja 3,3 sekundit võitjast hiljem. Esimese stardini Peking taliolümpial jääb poolteist nädalat, oluline on terve püsida.

"Mul on päris hea hüppekindlus, see annab palju enesekindlust ja lootust, et asjad võiksid hästi kulgeda. Ka suusasõidus näitas tänane lihtsalt, et jalad pole eelnevast treeninglaagrist ära taastunud: terve nädala on sellised kahtlased olnud. Ma loodan, et mul on piisavalt aega, et need korda saada. Siis näen asju positiivses võtmes," tõdes Ilves.