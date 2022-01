Ilves kurjustas FIS-iga: see, mis neljapäeval juhtus, oli farss

Tugeva tuule tõttu mindi reedel Seefeldis 7,5-kilomeetrisele suusasõidule neljapäevase proovivõistluse tulemuste põhjal. Sõidu võitis esikohalt alustanud norralane Jarl Magnus Riiber, kellele järgnesid Vinzenz Geiger ja Johannes Lamparter. Kolmandana alustanud Kristjan Ilves lõpetas võistluse viiendana, kaotades Riiberile 48,4 sekundiga.

"Tundsin võib-olla kohe, et sõidus ei ole kõige parem päev," rääkis Ilves ERR-ile. "Oleme poolteist nädalat ainult treeninud, võib-olla oli see kerge šokk ja kui vajutamiseks läks, ei olnud keha nii värske. Sõidu käik oli ka natuke rumal, keegi otseselt vedada ei tahtnud, teisel ringil jäin ise liiga pikalt vedama. Üldiselt, kui sõidu aega vaadata, ei olnud väga hull, aga enda tunne oli täna raskem."

Kahevõistlejad teevad Pekingi olümpial esimese stardi 9. veebruaril. Olümpia hüppemäe ja suusaradade kohta on Ilvesel põhiline informatsioon olemas.

"Loomulikult tahaks rohkem infot, seal enne ise käia ja võistelda. Hüppemägedega on alati nii, et suur asi võib juba näiteks olla hoovõturajas: mis firma oma see on, millest raja ääred tehtud on, sellised väikesed detailid. Meil on põhiline info olemas, aga loomulikult ei tea enne midagi, kui ei ole sealt hüpanud. Profiilid on uutel ehitistel üldiselt ikkagi suhteliselt samad," sõnas Ilves.

Seefeldis võisteldakse ka laupäeval ja pühapäeval. Laupäeval on suusadistantsi pikkuseks 10 kilomeetrit ja pühapäeval 12,5 kilomeetrit.

"Homme näitab prognoos head ilma, pühapäeval võib jälle nii ja naa olla. See, mis neljapäeval juhtus, oli tegelikult farss, seda ei tohiks läbi lasta," vihjas Ilves proovivoorule, kus muutuvate tuuleolude tõttu tuli poomi mitu korda muuta.

"Ma pean olema natuke õnnelik, et ma ei saanud väga katastroofilist tuult, ma sain olusid arvestades pigem hea tuule, aga kui sul on -27 punkti enne hüpet, võetakse sult enne hüpet kaks minutit maha... [Terence] Weber hüppas kümme meetrit vähem, aga startisime samas kohas. FIS peaks üle vaatama, kas nii suuri poomivahesid tohiks läbi lasta," mõtiskles Ilves.