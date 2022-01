Ilves heast vormist: on nauding, kui hüpete ajal ei pea millelegi mõtlema

Ilves tuli teiseks ka pea neli aastat tagasi Jaapanis Hakubas toimunud MK-etapil, kuid siis oli puudu lõviosa maailma paremikust. "Kõigile on selge, et seal oli vähem rahvast, loomulikult tegin ka siis hea soorituse, aga tõenäosus pjedestaalile jõuda oli seal suurem. Praegu olid kõik kohal, konkurents oli kõva," rääkis Ilves ERR-ile.

"Kui ausalt ütlen, siis ma praegu ei tunne, et oleksin väga suure asjaga hakkama saanud. Tegin oma tasemel hea hüppe ära ja ka suusarajal tundsin, et positsioon oli hea, sõidu käik sobis väga hästi ja tundsin end suusarajal tugevana. Mõnus rahulolu tunne," tõdes Ilves. "On väga mõnus tunne, kui hüpped lähevad nii, et ei pea millelegi mõtlema. See on puhas nauding."

Laupäevane esikolmik mahtus vaid 0,7 sekundi sisse, Ilvese sõnul oli ta lõpusirge eel ehk veidi kannatamatu. "Tundsin täna nii soojenduse kui kogu sõidu vältel, et reservi on ja ma sain võistlust nautida. Võib-olla kaotasin natuke pea ja tundsin, et mul on jalga tõusul proovida. Nägin, et [Johannes] Lamparter oli ees väsinud, aga viimasel laskumisel tullakse staadionile väga suure kiirusega ja kui ta on mul tuules, tuleb ta mulle tagant hooga järele. Sirgel proovisin, aga oli näha, et finišisirge jääb natuke lühikeseks. Võib-olla olin natuke kannatamatu," tõdes Ilves.

Klingenthalis võisteldakse ka pühapäeval, enne 9. veebruaril algavaid Pekingi olümpiamänge toimuvad kahevõistlejatel veel MK-etapid Planicas ja Seefeldis.

"Naudin praegu olukorda ja üritan sellest maksimumi võtta. Olümpia on sel hooajal kõige tähtsam võistlus, aga olen öelnud, et ma ei taha kõiki mune panna ühte korvi. Olen aru saanud, et minu kehal on vaja võistlusi, et olla parem. Loodan, et see ei hakka nüüd mul peas käima, sest ma ikkagi arvan, et mu hüppetase jätkub ja siis on kõik võimalik," mõtiskles Ilves.