Kalev/Cramo ei jätnud TalTechile teisel poolajal sõnaõigust

TalTechi spordihoones peetud kohtumise avapoolaeg lõppes Kalev/Cramo kasuks 37:35, aga kolmas veerandaeg võideti 29:9 ja viimane neljandik 27:19.

Silas Melson viskas Kalev/Cramo kasuks 24 punkti ja noppis viis lauapalli, Martin Dorbek ja Kristjan Kitsing lisasid 15 punkti. Dorbeku arvele jäi ka seitse lauapalli ja sama palju resultatiivseid sööte. TalTechi resultatiivseim oli 13 punkti visanud Sten Sokk.

Eesti-Läti liigas on Kalev/Cramo kümne võidu ja ühe kaotusega teine, liidriks on 13 võitu kogunud Riia VEF. TalTechil on üheksa võitu ja kuus kaotust, mis asetab nad tabelis viiendale kohale.