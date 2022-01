Eriksen jätkab sportlaskarjääri: minu eesmärgiks on taas MM-il mängida

29-aastane Eriksen sai 12. juunil Kopenhaagenis Parkeni staadionil peetud Taani-Soome alagrupikohtumise esimese poolaja lõpuminutitel infarkti ja kukkus kokku. Arstidel läks tema elustamiseks vaja defibrillaatorit, hiljem paigaldati talle haiglas südamestimulaator.

"Ma olen tänanud neid, keda olen isiklikult kohanud: arste, mängijaid, koondist, oma perekonda, aga mitte fänne, kes on saatnud mulle tuhandeid kirju, tuhandeid meile. Kõigi lillede eest, kõige eest, mida mulle on Itaalias ja Taanis tänaval öeldud: soovin inimesi nende toetuse eest tänada," rääkis Eriksen Taani ringhäälingule.

"Inimesed nägid seda ja nutsid oma elutubades või kus iganes nad mängu vaatasid. Mul oli õnne, saan nüüd öelda: "aitäh teie pisarate eest", kuid olen ikka veel siin. Veel praegugi on inimesi, kes mulle kirjutavad," lisas Eriksen. "Olin viis minutit surnud. See, et inimesed on mulle oma häid soove saatnud, on vaid aidanud. Olen tänulik, et abi jõudis minuni nii ruttu."

Itaalia reeglid ei luba südamestimulaatoritega palluritel seal mängida ja nii lõpetasid Eriksen ja Milano Inter eelmisel kuul koostöö. Viimase kuu on taanlane individuaalselt treeninud lapsepõlveklubi Odense juures.

"Ma tahan jalgpalli edasi mängida," kinnitas Eriksen DR-ile. "Seepärast tunnen, et on õige aeg intervjuu anda. Ma tahan jalgpalliga jätkata. Midagi [negatiivset] ei ole [pärast infarkti] juhtunud ja minu südant on testitud igal võimalikul moel. Arstid on öelnud, et kõik on korras ja näen seda kui rohelist tuld oma karjääri jätkumisele."

"Minu eesmärk on mängida Katari MM-il. See on algusest peale olnud minu mõtteviis. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on lootust. Kas mind koondisesse valitakse, on mõistagi teine küsimus. Aga ma suudan tagasi tulla," kinnitas taanlane.

"Tahan lihtsalt jalgpalli mängida: peame vaatama, millised võimalused mulle avanevad ja siis pean koos perega langetama parima otsuse. Armastan jalgpalli. Oleme pere keskis sellest palju rääkinud. Nagu ütleb [Erikseni abikaasa] Sabrina: kui me seda teeme, siis teeme seda õigesti, pühendume täielikult. Ja seda ma olengi teinud."

Erikseni sõnul on ta tehniliselt heal tasemel, kuid mõistagi kehvas füüsilises vormis. Suvist intsidenti pole võimalik unustada, kuid samas ei karda keskväljamees, et see uuesti juhtub. "Alguses muretsesin veidi, kui palju mu süda koormust talub, aga nüüd oleme läbinud kõikvõimalikud testid ja mind on tagasi väljakule lubatud. Ma ei karda, et see võiks uuesti juhtuda."