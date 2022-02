Christian Eriksen naasis Inglismaa kõrgliigas väljakule

Jaanuari lõpus Inglismaa kõrgliigas mängiva Brentfordiga käed löönud Eriksen vahetati laupäevases kodumängus Newcastle Unitedi vastu ovatsioonide saatel 52. minutil väljakule, aga taanlane ei suutnud koduklubi päästa 0:2 kaotusest.

Avapoolajal viis külalismeeskonna juhtima Joelinton, minut enne vaheaega suurendas Newcastle'i edu Joe Willock. Brentford on tabelis 24 punktiga 15. kohal, ühe silma enam teeninud Newcastle on 14.

Laupäevases esimeses mängus alistas Tottenham 4:0 Leedsi, Manchester United ei suutnud enamat väravateta viigist Watfordi vastu ja Crystal Palace ning Burnley leppisid 1:1 viiki.

Tabeliliidriks on 63 punkti kogunud Manchester City, Liverpool kaotab neile kolme punktiga. Manchester United on neist pidanud ühe kohtumise enam ja on 47 silmaga neljas.