Eriksen sõlmis hooaja lõpuni Brentfordiga lepingu

Inglismaa kõrgliigaklubi Brenford teatas esmaspäeval, et sõlmis hooaja lõpuni lepingu Taani jalgpallikoondislase Christian Erikseniga.

Eriksen pole tipptasemel jalgpalli mänginud pärast seda, kui tema süda eelmisel suvel Euroopa meistrivõistlustel Taani ja Soome vahelises kohtumises seiskus. Siiani treenis ta oma endise koduklubi Amsterdami Ajaxiga, et oma vormi taastada.

29-aastase poolkaitsja viimane koduklubi Milano Inter lõpetas temaga detsembris lepingu, sest Itaalia kõrgliigas pole südamestimulaatoriga mängimine lubatud.

Eriksen mängis Interi särgis 26 mängu ja võitis klubiga 2021. aastal esimest korda 11 aasta jooksul Itaalia kõrgliiga tiitli.

"Ootan põnevusega, et saaksin taas Erikseniga koostööd teha. Sellest on palju aega möödas, kui ma teda viimati juhendasin ja sellest ajast on ka palju muutunud," sõnas Brentfordi peatreener Thomas Frank, kes juhendas Erikseni Taani U-17 jalgpallikoondises.

"Kasutasime võimalust tuua Brenfordi maailmaklassi mängija. Ta pole seitse kuud meeskonnaga treeninud, kuid ta on palju tööd üksinda teinud. Ta on heas vormis, kuid peame ta parimasse mänguvormi saama. Ma ootan huviga ta koostööd teiste mängijate ja personaliga, et ta jõuaks tagasi oma kõrgeima tasemeni," lisas Frank.