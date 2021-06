Schmeichel: tõelised kangelased on Erikseni päästnud arstid

Taani koondise poolkaitsja toimetati haiglasse laupäeval, kui ta süda seiskus EM-kohtumises Soomega. Eriksen kukkus platsil kokku, misjärel alustati elustamisega. Koondise arsti Morten Boeseni sõnul päästis mängija elu elustamisaparaat. Praegu on Erikseni seisund stabiilne ja talle teostatakse täiendavaid uuringuid.

Esmaspäevasel pressikonverentsil jagasid kommentaare Taani meeskonna väravavaht Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite ja Pierre-Emile Höjbjerg. Schmeichel ja koondise kapten Simon Kjär külastasid Erikseni ka haiglas.

"Oli ülimalt hea näha teda taas naermas ja olemas tema ise," lausus Schmeichel. "Võimalus teda jälle näha aitas mind väga. Pühapäeval juhtunu oli väga hirmutav kogemus, näha enda sõpra ja meeskonnakaaslast niimoodi lamamas ja elu eest võitlemas.

"Tõelised kangelased on aga arstid, kes tema elu päästsid. Meie oleme profijalgpallurid, aga nemad on pühendanud enda elu teiste päästmisele. Et nad suutsid ta sellise pinge all tagasi tuua on ime."

"Aga meil on ka meeskonnas suurepärased inimesed. Meie kapten ja peatreener teadsid, mida tuleb teha. See iseloomustab meie meeskonda ja riiki. Oleme lõpuni teineteise eest väljas," lisas Schmeichel.

"See on väga eriline olukord," lisas Martin Braithwaite. "See, et Christiani enesetunne on paranenud, on meile ülioluline. Tunneme suurt tuge nii Taanist kui ka mujalt maailmast. Peame end neljapäevaseks mänguks taas kokku võtma ja mängima Christiani eest."

Taani koondis peab järgmise kohtumise 17. juunil Belgiaga. Pooleteiseks tunniks katkestatud avamängus jäid taanlased 0:1 alla Soomele.