Eriksen sai taas kutse Taani koondisesse

Taani koondise peatreener Kasper Hjulmand arvas poolkaitsja Erikseni 23-liikmelisse koosseisu ning märtsi lõpus on koondisel ees sõpruskohtumised Hollandi ja Serbiaga.

30-aastane Eriksen sõlmis jaanuaris ülejäänud hooajaks lepingu Inglismaa kõrgliigaklubi Brentfordiga. Milano Inter pidi Serie A reeglite tõttu lepingu lõpetama, sest Itaalia kõrgliigas pole südamestimulaatoriga mängimine lubatud.

Eriksen rääkis juba jaanuaris antud intervjuus, et tema eesmärk on mängida Katari MM-il. "See on algusest peale olnud minu mõtteviis. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on lootust. Kas mind koondisesse valitakse, on mõistagi teine küsimus. Aga ma suudan tagasi tulla," rääkis taanlane aasta alguses.

Taani on juba kvalifitseerunud novembris algavale MM-ile Kataris.