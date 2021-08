Erikseni elustamist alustanud Kjaer: ma pole mingi kangelane

Taani jalgpallikoondise kapten Simon Kjaer alustas EM-il keset mängu kokku kukkunud meeskonnakaaslase Christian Eriksen elustamist juba enne arstide saabumist, kuid mees sõnas Itaalia ajakirjandusele antud intervjuus, et see ei tee temast kangelast.

"Ma ei ole kangelane, tegin mõtlemata lihtsalt seda, mida pidin tegema. Igaüks oleks seda teinud," ütles AC Milani kaitsja Kjaer neljapäeval Itaalia ajalehele Corriere della Sera. "Olin koos teiste meeskonnakaaslastega valmis rahulikuks jääma. Me oleks sama teinud, kui midagi oleks vastasmeeskonna mängijaga juhtunud. Ainus, mis loeb, on see, et Christianiga sai kõik korda," sõnas Kjaer.

Peale vahejuhtumit paigaldati Eriksenile südamestimulaator, mis võib tulevikus mehe elu päästa, vabastades südame uuesti seiskudes löögi ja taastades normaalse südamerütmi.

29-aastane taanlane, kes mängib lisaks koondisele Kjaeriga koos ka Milani klubis, naasis augustikuu alguses Itaalias treeningutele. Siis räägiti, et mees on suurepärases vaimses ja füüsilises vormis.

Erikseni karjääri edasine käekäik on aga ebaselge, sest Itaalia jalgpalliliidu teaduskomitee liige Francesco Braconaro ütles augustis, et Eriksenil ei lubata Itaalias mängida, kui südamestimulaatorit ei eemaldata.

Inter avaldas neljapäeval Reutersile, et Eriksen viibib hetkel kodumaal arstide jälgimise all. Kas stimulaator eemaldatakse ja Eriksen saab Itaalias edasi pallida, pole selge.