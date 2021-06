Soome alistas vahepeal katkestatud mängus Taani ja sai EM-il ajaloolise võidu

Kohtumine katkestati avapoolaja 43. minutil, mil Taani poolkaitsja Christian Eriksen ootamatult kokku kukkus. 29-aastast Milano Interi mängijat hakati väljakul elustama ja veerand tundi hiljem toimetati Eriksen kanderaamil staadionilt ära ning viidi kiirabiga haiglasse. Mängija seisund on nüüdseks stabiilne, ta on ärkvel ja võimeline rääkima.

Kohtumine jätkus ligi poolteist tundi hiljem, kui Erikseni seisund oli paranenud. Taani meedia andmetel oli Eriksen ise avaldanud soovi, et meeskonna jätkaksid veel samal õhtul mängimist.

Pärast pikka pausi jätkas Taani koduseinte toel mängu dikteerimist, ent Erikseni puudumisel oldi raskustes keskväljalt heade võimaluste tekitamisega. Sihile jõudsid hoopis soomlased, kui Joel Pohjanpalo põhjanaabrid 60. minutil Jere Urononeni tsenderdusest juhtima viis. Veerand tundi hiljem oli Soome kangelaseks nende väravavaht Lukas Hradecky, kes tõrjus Pierre-Emile Höjbjergi penalti.

Esmakordselt finaalturniiril mängiva Soome jaoks on tegemist aegade esimese suurturniiri võiduga. Soome mängib järgmisena 16. juunil Peterburis Venemaaga, Taani järgmisel päeval Belgiaga.

Mängu käik:

Enne mängu:

Kopenhaagenis peetaval kohtumisel teeb Soome jalgpallikoondis enda EM-finaalturniiri debüüdi, minnes vastamisi 1992. aastal Euroopa meistriks tulnud kodumeeskonnaga.

Soome läheb EM-ile kolme järjestikuse kaotusega eelnevatest maavõistlustest: 2:3 kaotus Šveitsile, 0:2 kaotus Rootsile ja 0:1 kaotus Eestile. Minnes veel tagasi, ei ole Soome koondis võitu saavutanud eelmise aasta novembrist saati, kui Rahvuste liigas alistati Bulgaaria 2:1.

Taanil on see-eest läinud paremini ning koondis on viimasest 12 mängust võitnud üheksa ning viigile mänginud kaks mängu. Eriti on välja paistnud nende kaitseliin, kes viimasest 12 mängust üheksas pole lubanud vastastel väravat lüüa.

Taani ja Soome koondised on kohtunud alates 1925. aastast 59 korda, neist 38 mängu on võitnud Taani ja 11 Soome. Viimati mängisid meeskonnad 2011. aastal, kui Taani alistas maavõistluses Soome 2:1.

Taani ja Soome kuuluvad B-alagruppi, kus mängivad veel Belgia ning Venemaa.