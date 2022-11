Eriksen nimetati MM-finaalturniirile sõitvasse koosseisu

Taani avaldas lõplikust 26-liikmelisest koosseisust lühema, 21-mehelise nimekirja, millele lisab hiljem veel viis mängijat. Lõplik koosseis tuleb FIFA-le edastada 13. novembriks, vahendab Soccernet.ee.

"Palju asju võib juhtuda," kommenteeris Taani koondise peatreener Kasper Hjulmand lühema nimekirja avaldamist. "See on lahendamatu, aga õige viis asja teha – paljudel meie mängijatel on veel kaks mängu jäänud, mis võivad olukorda muuta. Viimase viie koha pärast konkureerivad endiselt 10 kuni 12 mängijat."

Taani alustab MM-finaalturniiri Tuneesia vastu. Samasse alagruppi kuuluvad veel ka Prantsusmaa ja Austraalia.

Taani koondise 21-liikmeline koosseis:

Väravavahid: Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Berliini Hertha).

Kaitsjad: Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Bröndby).

Poolkaitsjad: Thomas Delaney (Sevilla), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham).

Ründajad: Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Jesper Lindström (Frankfurdi Eintracht), Andreas Cornelius (Kopenhaagen), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (Wolfsburg).