Eriksen hakkab kasutama südamestimulaatorit

29-aastane Eriksen kukkus kokku mängus Soomega, kui tema süda seiskus. Mees vajas elustamist ja viidi haiglasse, kus tema seisund õnneks paranes.

Taani jalgpalliliidu Twitteris teatati neljapäeval, et Eriksen hakkab edaspidi kandma südamestimulaatorit. "Pärast seda, kui Christian on läbinud mitmed uuringud, otsustati, et talle tuleks panna ICD (südamestimulaator – toim.). See seade on vajalik, et pärast südameseiskumist vältida rütmihäireid," ütles Taani koondise arst Morten Boesen.

Taani jalgpalliliit kinnitas oma teates, et Eriksen on lahendusega nõus ja seda lahendust soovitavad ka mitmed taani ja välismaised eksperdid.

Oma teadaande lõpetab alaliit palvega anda Eriksenile ja tema perele mõneks ajaks rahu ja privaatsust.

Taani koondis kohtub B-alagrupi teise vooru kohtumises neljapäeval Belgiaga.